Kosmetik stjålet for millioner: Fyns Politi beder om hjælp til opklaringen

- Muligvis i stil med en Fiat Ducato eller Renault Master, men der kan sagtens være tale om et andet bilmærke, står der i pressemeddelelsen.

Tyvene er ankommet til forretningen via Ørbækvej, der ligger syd for gerningsstedet, og de benyttede sig af Huscompagniets parkeringsplads under selve indbruddet.

Politiet har brug for oplysninger

Efter indbruddet fandt politiet en grøn sæk af kraftigt plastik på gerningsstedet. Plastisksækken er af den slags, der ofte bliver anvendt til haveaffald. Politiet håber, at nogen har et bud på, hvor den kan være købt. Politiet ved allerede, at den grønne plastiksæk kan købes hos Harald Nyborg samt Jem&Fix, men vil gerne høre, om den også kan købes andre steder.