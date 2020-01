Kræftens Bekæmpelse: Urealistisk ambition om røgfri generation i 2025

Et forslag fra den radikale rådmand Susanne Crawley om at forbyde rygning ved Odenses Boldbaner blev onsdag stemt ned i Odense Kommunes økonomiudvalg. Et stort flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Konservative sagde nej.

Men afvisningen af at forbyde rygning ved idrætsanlæg hænger ikke sammen med kommunens ambitioner om at få en røgfri generation allerede i 2025 og at kun to procent af odenseanerne ryger i 2030.

- Jeg tror ikke længere på, at kommunen kan nå det mål. Når man ikke er villig til at forhindre børn i at se på voksne, der ryger i forbindelse med sport, så virker det ikke som om, at politikerne har viljen til at nå målet, siger Jesper Rotvig Jensen, der er lokalformand for Kræftens Bekæmpelse i Odense.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er netop idræt et område, hvor børn og unge tager pejling af, hvad de voksne gør.

- Det er en ærgerlig beslutning. Når børn ser voksne og forbilleder ryge i forbindelse med sport, så sender det klare signaler om at rygning er i orden. Det er medvirkende faktor til at 40 børn hver dag lærer at ryge, siger Jesper Rotvig Jensen.

Men den konservative rådmand Søren Windell tror ikke på, at børnene bliver påvirket af bedstefar, der står på sidelinjen med en pibe, og derfor stemte han imod forslaget.

- Det tenderer en hetz mod rygere, hvis man ikke skal have lov til at stå udenfor og ryge. Cigaretter er stadig et lovligt nydelsesmiddel, og nu vil man så lave regler, der alligevel ikke kan håndhæves, lød det fra Søren Windell, da forslaget kom frem i sidste uge.

I stedet for et generelt rygeforbud på boldbaner besluttede økonomiudvalget, at komunen og OB skal arbejde for at sikre røgfrie tribuner og etablering af rygezoner på Odense Stadion. Samtidig skal der laves regler for, hvordan rygning skal foregå på byens andre sportsarenaer.

