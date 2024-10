Kræftramt politiker overvældet af støtte: - Der er så mange, der vil, at jeg skal leve

Den odenseanske politiker Maria Brumvig (S) er blæst bagover af støtten efter at have delt, at hun er alvorligt kræftsyg på Facebook.

I juni 2022 fik hun konstateret brystkræft, og nu har den aggressive form for kræft spredt sig til lever og hofte. Ingen former for medicin har vist sig at virke, og den behandling, hun håber på at få, bliver som udgangspunkt ikke givet til hendes kræfttype i Danmark.

Af den årsag oprettede hun en indsamling med håbet om at samle penge ind til at få behandlingen i udlandet.

Rørt over opbakning

Klokken 8.17 mandag trykkede hun “udgiv” på Facebook. Så væltede reaktionerne ind med hundredvis af delinger, likes og kommentarer.

- Jeg sidder med en følelse af frygt. Jeg er rigtig bange. Men jeg sidder også med en følelse af dyb taknemmelighed over de mennesker, som støtter mig. Både med moralsk opbakning, økonomisk opbakning og med omsorg, fortæller hun til TV 2 Fyn.

På lidt over et døgn er der samlet over 100.000 kroner sammen over MobilePay og GoFundMe, hvilket ifølge Maria Brumvig er "helt vanvittigt".

- Det er fuldstændig fantastisk. Jeg fatter det slet ikke. Jeg er meget, meget ydmyg over, at der er så mange, der vil, at jeg skal leve og vil hjælpe mig. Det er jeg meget, meget rørt over.