Kræftsyg politiker retter skarp kritik mod "fucked up" system

Lignende historier har fået andre kræftsyge kvinder, som eksempelvis journalist Ditte Giese, til at betale op mod en million kroner på privathospitaler og i udlandet for at få samme behandling, som Maria Brumvig ønsker. Men det mener hun ikke er godt nok - hverken for hende eller andre i lignende situationer.



- Jeg synes, vi har et fucked up system nogle gange. Jeg er mor, kone, patient, borger. Selvfølgelig også politiker, men jeg kan ikke forsvare det her, uanset om jeg er politiker eller ej.

Godkendt i USA

Behandlingen Enhertu blev godkendt til brug i USA i 2019 mod visse brystkræftformer. Sidenhen er brugen blevet udvidet til flere former for brystkræft og i flere lande.

I Danmark blev behandlingen første gang godkendt til én kræfttype i 2023 og endnu en i april 2024. Det gælder dog ikke den kræftform, som Maria Brumvig har, selvom forskning peger på, at medicinen også kan have gavnlig effekt der.

Ad flere omgange har Medicinrådet udskudt brugen med henvisning til den høje pris, hvilket før er blevet kritiseret.



- Det er fint, vi har et medicinråd, for vi skal ikke have al muligt kvaksalveri. Men når man har et præparat, som vil virke, men man synes, det er for dyrt, eller at der ikke nok evidens trods gode resultater, forstår jeg ikke, at man ikke bare kan give det til folk, mener Maria Brumvig.