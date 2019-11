Kræftsyge børn fik hjemmelavede gaver af skoleelever

27 elever fra Ejerslykkeskolen i Odense afleverede fredag 108 adventsgaver til indlagte børn på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital.

Siden juni har keramik-valgholdet fra 3. og 4. klasse på Ejerslykkeskolen lavet alt fra nisser og juletræer til spil og blyantsholdere.

- Det har været helt fantastisk. Det gør mig glad indeni at se andre børn være glade. Det er lige meget, hvis man ikke kender dem. Dybt indeni er vi rigtig gode venner, siger Vanessa Mira Tafa Larsen, der går i 4. a.

God følelse

Hendes klassekammerat Mathilde Maria Lokesgaard er enig i, at man sagtens kan give gaver til hinanden i julen, selv om man ikke kender hinanden.

- Jeg får en god følelse indeni, og man behøver ikke kende alle for at gøre dem glade. Man kan sagtens hjælpe, selv om man ikke kender dem, siger Mathilde Maria Lokesgaard.

Alle elever har lavet fire gaver hver, som fredag formiddag blev afleveret som adventspakker til børn og unge, der er indlagt med blod-, kræft- og infektionssygdomme.

Et af de børn, der er på afdelingen, er tiårige Martin Abel Hansen fra Bogense. I februar fik han konstateret kræft i lillehjernen. Han er glad for, at der er andre børn, som tænker på ham.

- Jeg synes, det er en god idé, siger Martin Abel Hansen.

Det er andet år, at projektet, der hedder “Med hjertet på rette sted”, kører.