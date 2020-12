Kræftsyge børn kan blive i Odense - for nu

Onsdag blev det besluttet at udskyde afgørelsen om at samle alle landets børnekræftafdelinger på Rigshospitalet i København.

Det fortæller Region Syddanmarks koncerndirektør Kurt Espersen til TV 2 Fyn.

- Vi blev enige om, at der er behov for, at vi får snakket mere sammen, og derfor er processen og beslutningen udsat, siger han.

Sundhedsstyrelsen har ellers nedsat en arbejdsgruppe, med blandt andet repræsentanter fra landets fem regioner, og undersøgt muligheden for at samle al børnekræftbehandling på Rigshospitalet og dermed fjerne behandlingsmuligheden fra universitetshospitalerne i Aalborg, Aarhus og Odense.

Kritiseret af kræftramte familier

Det har mødt stor kritik fra både politikere og familier til kræftramte børn. Derfor er beslutningen for nu udskudt til sommeren næste år.

- Fra begge sider føler vi, at der nok var nogle områder, der skulle diskuteres lidt mere, inden man træffer nogle så drastiske beslutninger på det her område, fortæller Kurt Espersen.

Lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital Kim Brixen er en af dem, der sidder med ved bordet, når en sammenlægning af børnekræftafdelingerne drøftes i Sundhedsstyrelsen.

Han er ikke begejstret for muligheden for, at fynske kræftsyge børn skal have mere end to timers transporttid til hospitalet. Han har dog en opfattelse af, at Sundhedsstyrelsen allerede har taget stilling til flytningen.

Var beslutningen taget?

Til et møde i oktober gav styrelsen i hvert fald klart besked, mener han.

- Jeg ved ikke, om det var for at prøve det af på os, men vi fik at vide, hvordan Sundhedsstyrelsen tænkte at skrive slutkapitlet, fortæller Kim Brixen.

Nu lader det alligevel til, at Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe har lyttet, og om ikke andet i hvert fald har besluttet at udskyde det sidste punktum, der er sat i sagen.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst, men Sundhedsstyrelsen oplyser, at den ikke udtaler sig om en verserende sag.