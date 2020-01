Krævede letbanearbejdet genoptaget - men det står stadig stille

I december sendte Odense Letbane et varslingsbrev til underentreprenøren Barslund, der har standset arbejdet på letbanen på grund af en økonomisk uenighed.

Læs også Odense Letbane kræver arbejdet genoptaget

I brevet stod der, at letbanen krævede arbejdet genoptaget inden 6. januar, ellers ville sagen ende for Voldgiftsnævnet. Mandag morgen er arbejdet fortsat ikke blevet genoptaget omkring letbanen. Det bekræfter kommunikationschef Paulina Nielsen fra Barslund over for TV 2/Fyn.

Odense Letbane har tidligere meddelt, at det er en uberettiget misligholdelse af kontrakten mellem letbanen og Barslund.

I det tilfælde vil sagen ende hos Voldgiftsnævnet, som har forskellige metoder til at bidrage til at løse konflikter i bygge- og anlægsbranchen.

Fakta om Voldgiftsnævnet Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Voldgiftsnævnet kan bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig. Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte. Kilde: Voldgiftsnævnet Se mere

Ingen forsinkelse på letbanens åbning

Kommer der ikke en løsning, kan Odense Letbane se sig nødsaget til at finde en anden entreprenør til at gøre arbejdet færdigt.

Odense Letbane oplyser, at konflikten ikke vil forsinke letbanens åbningstidspunkt, hvis en ny entreprenør skal gøre arbejdet færdigt i stedet for Barslund, da det resterende arbejde er overskueligt. Ligeledes mener Odense Letbane, at det økonomisk vil kunne holdes inden for letbanens samlede budget.

Barslund indstillede arbejdet i starten af december. Barslund har ansvaret for to ud af syv anlægsentrepriser, og samlet set laver Barslund arbejde på Odense Letbane for omkring 77 millioner kroner.

Flytter vejbaner og cykelstier

Det er de to etaper, som går fra Odense Banegård Center til Odense Idrætspark, Barslund har ansvaret for. Barslunds arbejde består i at flytte de eksisterende vejbaner, cykelstier og fortove, så der bliver plads til det otte meter brede areal, som letbanen kommer til at fylde.

Mandag morgen er arbejdet fortsat ikke blevet genoptaget omkring letbanen. Foto: Ole Holbech

Parterne mødes senere i denne uge for at finde en løsning på konflikten, oplyser Odense Letbane mandag formiddag. Foto: Ole Holbech

Barslund ønsker ikke at kommentere sagen, men oplyser, at der ”foregår en dialog med Odense Letbane om sagen” og henviser desuden til Odense Letbane.

Parterne mødes senere i denne uge for at finde en løsning på konflikten, oplyser Odense Letbane mandag formiddag. Tidligere har letbanen truet med en voldgiftssag, men det er sat i bero for nuværende. Der arbejdes i stedet for på en såkaldt procesaftale.

Efter planen vil Odense Letbane åbne inden 1. september 2021. Projektet er indtil videre otte måneder forsinket.

Læs også Letbane-forsinkelse koster odenseanerne trecifret millionbeløb