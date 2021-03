Kræver klart svar om letbanens åbning: Åbner den til september?

Skal der bestilles brunsviger og hejses flag til en åbning af Odense Letbane i september i år. Det vil Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen have klart svar på.

- Jeg får en række henvendelser om Odense Letbane. Der er folk, der er nervøse for om økonomien og tidsplanen skrider. Nu vil vi have vished for, at det ikke sker i Odense, siger han.

Kristian Pihl Lorentzen har stillet spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht (S), om hvorvidt at Odense Letbane åbner til september. Baggrunden for spørgsmålet er, at der har været forskellige meldinger fra Odense Letbane om, hvornår åbningen af letbanen egentlig er.

Odense Letbanes direktør, Mogens Hagelskjær, har i flere omgange meldt ud, at åbningen af letbanen sker til september i år. Men i en mail til TV 2 Fyn har kommunikationschef i Odense Letbane, Benthe Vestergaard, meldt ud, at åbningen bliver i "det sene efterår". Den forvirring vil Kristian Pihl Lorentzen nu have ryddet af vejen, samtidig med, at han også vil opdateres på økonomien.

- Bekymringen går på, at vi har erfaringer fra letbanebyggeriet i Aarhus, hvor økonomien skred, siger Kristian Pihl Lorentzen (V).

Men fordi det gik galt i Aarhus, så behøver det ikke at gå galt i Odense?

- Nej, slet ikke, og jeg håber også, at der er styr på det. Det er mit inderlige håb. Men jeg synes, at det er vigtigt, at vi forud for de store trafikforhandlinger, vi skal have gang i, får et indblik i, hvordan det står til med økonomien i Odense, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Letbanen skal overdrages 1. juli

Den oprindelige plan var, at Odense Letbane skulle åbne i slutningen af 2020, men de planer blev udskudt på grund af, at forsinkelser med byggeriet på Thomas B. Thriges Gade. Forsinkelser som forplantede sig til byggeriet af letbanen, som gjorde byggeriet 180 millioner kroner dyrere.

Ifølge den nuvæende tidsplan skal letbanebyggeriet været helt afsluttet den 1. juli, så entreprenørerne kan overdrage letbanen til Odense Letbane. Derefter skal der laves en række tests forud for at letbanen åbner for kørsel med passagerer.

Venstres Kristian Pihl Lorentzen vil nu have klart svar på, hvornår Odense Letbane åbner.

Direktør for Odense Letbane, Mogens Hagelskær, har tidligere forklaret, at det stadig er planen at åbne til tiden den 1. september, men at tidsplanen er kommet under pres på grund af en række problemer, der er opstået undervejs i byggeriet.

Fejl at senere dato er meldt ud

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Mogens Hagelskjær men i et skriftligt svar har letbanedirektøren tidligere sagt, at det er en fejl, at kommunikationschefen har fortalt, at letbanen først åbner i det sene efterår.

Udover et nøjagtigt tidspunkt for åbningen af Odense Letbane har Venstres transportordfører også spurgt til, om budgettet for byggeriet af Odense Letbane bliver overholdt, og hvad den samlede pris på projektet beløber sig til.

Tranportminister Benny Engelbrecht har ikke ønsket at stille op til interview om sagen.