Kran hejser nye lokaler ind på Næsby Skole: - Vi er meget glade

Når de er færdigmonterede, skal eleverne have deres undervisning der indtil skolen har gennemgået en renovering. Det vides dog ikke præcis, hvornår det bliver, men det vil tage omkring et år, fortæller kontorchefen.

- Vi bokser med at finde løsningerne. Helt konkret, hvornår vi kan åbne for bygning 1, står stadig hen i det uvisse. Men nu får de nogle ordentlige forhold, siger Per Rygaard.