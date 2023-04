Kransenedlæggelse på besættelsesdagen: - Det er vigtigt at mindes dem, der gav sit liv

Flager ikke på halvt

Normalt ville flagstænger rundt omkring i landet være på halvt frem til klokken 12, for at mindes de faldne soldater.

Men fordi at besættelsesdagen i år falder på påskedag må flaget på halvt vige for den nationale flagdag.

Det skriver Justitsministeriet på deres hjemmeside.

Officielle flagdage er dage, som har en særlig national betydning. På de dage har statslige myndigheder pligt til at flage, og derfor.



Claus Skaarenborg mener, at det stadig er vigtigt at mindes den 9. april og dem, der gav deres liv for at Danmark igen fik sin frihed.

- Netop sidste år, da Rusland invaderede Ukraine, der blev det meget aktuelt igen, siger han.