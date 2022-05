Krematorie melder alt optaget: Flere døde skaber akut mangel på ovne og køleplads

Men presset kan vokse betydeligt de kommende år. Prognoserne forudsiger, at antallet af døde vil være steget til 6.572 i 2040.

Altså en stigning på 29 procent i forhold til 2021. Samtidig vil andelen af mennesker, der vælger at blive kremeret vokse fra 80 procent sidste år til 87 procent i 2040. D

et øger behovet for ovne og kølepladser yderligere.

- Vi skal huske at lige nu, er det de store efterkrigsgenerationer, der er blevet ældre. Derfor er der også flere dødsfald, og det presser os, siger Karina Behrens, der er funktionsleder for Park og Kirkegårde i Odense Kommune.

Bedemænd leder efter pladser

Hos de fynske bedemænd, der kører kisterne til krematoriet i Odense, oplever de også, at forholdene er utidssvarende, og at der mangler plads.

- Det er jo et problem, og det koster ressourcer, fordi vi skal køre rundt og lede efter et sted, hvor der er plads til kisterne, og vi skal være to mand til at håndtere kisterne, siger Claus Markvardsen, der er bedemand i Begravelsesforretning Odense.

På Fyn er der udover krematoriet i Odense kun et krematorie i Svendborg. Det blev moderniseret i 2012, men kapaciteten er ikke stor nok til at det sydfynske krematorie for alvor kan aflaste i krematoriet i Odense.

- I værste fald må vi køre kisterne til Svendborg, Kolding eller Ringsted, men det er jo en bekostelig affære, så det vil være trist, hvis jeg skal i gang med det, siger Claus Markvardsen.

Ingen handling i 13 år

At krematoriet i Odense er overbelastet, har været kendt i årevis. Krematoriet blev bygget i 1964.

De to ovne er 26-27 år gamle, krematoriet er placeret i en kælder uden dagslys og arbejdsgangene er utidssvarende og kræver ofte mange flyt af tunge kister.

- Der er pres på, og vi bruger utrolig meget tid på logistisk arbejde. Kisterne skal flyttes rundt, så der bliver plads til nye, så vi har overblikket over tingene, siger Hans Raunholt.

De to faste krematører mener, at arbejdspresset nu er så voldsomt, at det rejser etiske problemstillinger i forhold til behandlingen af de afdøde.

- Vi er ved at nå et antal af kremationer, hvor vi siger, så bliver det mere en industrifabrik. Vi vil jo gerne opretholde den fornemmelse af, at vi kan stå inde for det, vi gør, siger Hans Raunholt.