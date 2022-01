Krimiredaktør om bandeopgør: - En klar eksalering

I forbindelse med forlængelsen 4. januar udtalte politidirektør Arne Gram blandt andet, at det er et af politiets bedste redskaber mod de mange skudepisoder.

- Vi vil ikke finde os i, at en lille gruppe af personer tror, at loven ikke gælder for dem, og at de kan tillade sig at udsætte andre for fare. At bruge våben på offentlige områder, hvor almindelige, fredelige borgere færdes, er simpelthen forkasteligt. Vi ved, at visitationszonen lægger et pres på de personer og grupperinger, der begår kriminaliteten og de utryghedsskabende handlinger, og derfor er det et af de bedste redskaber, vi har, lød det dengang.

- Anspændt situation.

Efter skudepisoden onsdag foretog politiet otte anholdelser. En 20-årig mand blev efterfølgende varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for trusler på livet.

Ifølge vicepolitikommissær Jack Liedecke har man stort fokus på området.

- Vi betegner situationen som lidt anspændt. Vi har flere episoder med skyderi i Vollsmose og omkring inden for de seneste par måneder, siger Jack Liedecke.

- I forbindelse med vores efterforskning er vi kommet i besiddelse af flere våben, der er fundet på personer. Så vi kører en intens efterforskning og har massivt tryk på området i øjeblikket for at skabe tryghed.

Borgmester: - Kun den hårde måde virker

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har tidligere slået til lyd for kamp mod banderne, og han mener, der venter et stort arbejde for at skabe tryghed blandt borgerne i Vollsmose.

- Kampen mod de organiserede kriminelle er ikke slut endnu, og der kan jeg også være ærlig at sige, at det ikke er sådan, den lige slutter til sommer. Det er en lang sej kamp at få nedkæmpet det her miljø og få genskabt trygheden, især i Vollsmose, som er hårdt ramt af af de her skudepisoder, siger han til TV 2 Fyn.