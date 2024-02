Kringlede regler for restauranter bremset i sidste øjeblik

Blandt andet fra Horesta, der er brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, som f.eks. kalder svarfristen i forbindelse med fremlæggelsen af dokumentation for overholdelse af klausulens forpligtelser for "et unødigt og ukonstruktivt benspænd, der ikke fremmer virksomhedens mulighed for reelt at sikre virksomhedens dokumentation".

"Således er Horesta kritisk over for den række af yderligere stramninger, der følger med den reviderede arbejdsklausul. Og Horesta er ligeledes stærkt bekymret for den voksende administrative byrde, som Odense Kommune pålægger ikke-overenskomstdækkede virksomheder, der gerne vil leve op til klausulens bestemmelser", lyder det i brancheforeningens høringssvar.

Billed-id og mere kontrol

Kort fortalt vil forslaget på en række områder stramme op på vilkårene for at indgå kontrakter med Odense Kommune.

For eksempel med krav om billedlegitimation på ansatte og om at opbevare dokumentation efter kontraktudløb. Desuden må lønsedler ikke må være anonyme og udbetaling af løn skal ske via et digitalt betalingssystem. Alt sammen for at gøre det lettere at opklare, hvis der er foregået social dumping.