Krise i Dalum: Nu vil rådmand sætte redningsaktion på pause

Selvom det onsdag kom frem, at den konkurstruede fodboldklub Dalum IF blev bevilget et rentefrit lån på 900.000 kroner, vil rådmand i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune Søren Windell nu sætte redningsaktionen i bero.

Det skriver DR.

- Jeg vil foreslå, vi tager sagen af. Jeg vil i hvert fald tage forbehold i sagen, så vi lige finder ud af, hvad der er op og ned, og om den nye bestyrelse ønsker den redningsplan, som den gamle bestyrelse har forhandlet, siger Søren Windell.

Mandag aften blev hele bestyrelsen i klubben udskiftet på en generalforsamling. Brian Bundsgaard trak sig som formand og bliver erstattet af nu tidligere seniorformand Thomas Find.