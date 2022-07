Krise lurer efter stort OB-nederlag: Sportsredaktør kalder præstation for "virkelig bekymrende"

Der var langt fra glædesjubel at spore fra de stribede fans, da OB fredag led et stort nederlag mod FC Midtjylland på hjemmebanen i det fynske.

OB tabte 1-5 til den midtjyske fodboldklub, og dermed er nederlaget klubbens største på hjemmebane siden 1991 mod Lyngby.

Fyens Stiftstidendes sportsredaktør Leif Rasmussen kalder OB-spillernes præstation på banen fredag for "virkelig bekymrende". Han vurderer oven på fredagens kamp, at holdet på nuværende tidspunkt ikke har evnerne til at spille på niveauet i Superligaen.

- Det var ganske enkelt en forfærdelig forestilling for OB. Det er noget af det værste, som jeg har set i klubben, og det siger ikke så lidt, for OB har de sidste kampe haft mange dårlige præstationer, siger sportsredaktør Leif Rasmussen.

- Det var som om, at de ikke var til stede sådan rent mentalt, og det er virkelig bekymrende.

Her var det især den ene halvleg i kampen, at det hele var ved at "falde fra hinanden" for OB's spillere, uddyber sportsredaktøren og fortsætter:

- Defensiven sejlede allerede fra første halvleg, hvor det første mål blev givet væk af målmanden og forsvaret, og det forsatte så i anden halvleg. Hver gang midtjyderne lagde an til angreb, så var der ikke noget forsvar, og det går ikke i Superligaen.

Skadede spillere i stribevis

Efter kampen kan odenseanerne nu tælle ét point og en samlet negativ målscore på seks efter sæsonens tre første kampe. OB ligger dermed næstsidst uden en sejr på tavlen.



Dagen derpå kan skuffelsen mærkes på fodboldbanen hos holdtruppen og OB's cheftræner.



- Det er nogle dumme fejl, der ødelagde kampen for os. Vi har skulle kigge os selv i øjnene i dag, og det er selvfølgelig ikke sjovt, siger OB-anfører Jeppe Tverskov lørdag efter kampen.