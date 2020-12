Krisecenter får en million til nødpladser over julen

Det er ikke alle, for hvem julen er en fredfyldt tid i familiens skød. Det gælder særligt personer i voldelige forhold, hvor en jul under de nuværende coronarestriktioner kan gøre en uholdbar situation endnu værre.

I mange familier er det en udfordring, når man er sendt hjem og går isoleret derhjemme, og det kan få volden til at eskalere Janni Steen Urup, direktør Krisecenter Odense

Derfor har regeringen med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget afsat seks millioner kroner til ekstra kapacitet på krisecentrene i København, Aarhus og Odense.

- I højtiderne kan konflikter eskalere og vold i hjemmet tage til. Den risiko er ikke blevet mindre under Corona-pandemien. Vi skal sikre, at der er hjælp til de mennesker, der flygter fra vold i hjemmet, så de ikke mødes af en lukket dør og fyldte krisecentre, siger Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) i en pressemeddelelse.

Krisecenter Odense får med aftalen en million kroner til at oprette fem såkaldte nødpladser over julen, og det er centerets dirktør, Janni Steen Urup, taknemmelig for.

- I mange familier er det en udfordring, når man er sendt hjem og går isoleret derhjemme, og det kan få volden til at eskalere. Lunten bliver kortere, så man kan forvente, at der vil blive et ekstra pres på krisecentrene, siger hun.

Hemmeligt sted

De fem akutte nødpladser, Krisecenter Odense får mulighed for at etablere, vil fysisk blive placeret på afstand af centeret. Hvor det præcist bliver, kan Janni Steen Urup ikke fortælle.

- Det kan jeg ikke komme ind på af sikkerhedsmæssige årsager, men det bliver ikke inde på Rødegårdsvej, siger hun.

På krisecenteret er der i forvejen plads til 15 kvinder og 20 børn, og med de nye pladser mener Janni Steen Urup, at man opnår et tilstrækkeligt antal pladser inden jul.

- Det tænker jeg, det er på nuværende tidspunkt, og billedet er også, at der er pladser på landets eksisterende krisecentre, siger hun og tilføjer:

- Jeg er også helt sikker på, at vi er klar til at finde en løsning, hvis det ikke er nok.

De nye pladser skal efter planen være klar mandag 21. december.

Også penge til voldsramte mænd

Udover kvindekrisecentre landet over får også Mandecentret flere penge til julen. Mandecenteret er en landsdækkende organisation, som blandt andet rådgiver mænd, der er udsat for vold i familien.

Centeret har seks afdelinger i landet, hvoraf den ene ligger i Odense. Tidligere i år fordoblede man antallet af pladser fra seks til 12 og kan derfor godt dække det nuværende behov for pladser til mænd i krise, oplyser direktør Jacob Astrup, der vil oprette de ekstra pladser, hvor behovet er størst.

Det glæder direktøren for Krisecenter Odense, at også mænd bliver tilgodeset i den nye aftale.

- Nu er der også givet penge til mændenes krisecentre, så det er folk, der oplever vold i nære relationer uanset køn. At der er plads til dem, og vi er sikre på, at vi kan åbne døren for alle, der har behov for det, siger Janni Steen Urup