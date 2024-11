Krisemøde på skole efter voldssag: - Jeg vil opfordre alle til at trække deres børn ud

- Min datter kunne komme hjem og sige, at hun havde ondt i hovedet. Når jeg spurgte ind til det, kunne hun fortælle, at hun havde ligget på gulvet og klynget sig til sine ting, for ikke at få dem ødelagt. I stedet var det så hende, der blev sparket, fortæller hun.

Christina Larsen retter nu kritik af skolens ledelse.

- Mit barn græd og kastede nærmest op, når hun skulle i skole, men jeg oplevede aldrig, at skolen gjorde noget for at komme problemerne ordentligt til livs. Det eneste, jeg fik at vide, var, at jeg kunne lave en indberetning på mit eget barn, og så kunne hun måske få en at snakke med.

TV 2 Fyn har været i kontakt med en forældre til et barn, der endnu går i klassen. Forælderen giver udtryk for, at der stadig er problemer med klassemiljøet.

Skolen vil lykkes, fortæller leder