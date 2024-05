Krisen er total: OB taber 1-2 til Lyngby

Kriseramte OB tabte fredag aften sin sjette hjemmekamp i træk i Superligaen, da Lyngby kom forbi og sejrede 2-1.

OB er efter nederlaget uden sejr i sine seneste otte kampe - to uafgjorte og seks nederlag - og er indtil videre et point fra Vejle lige over nedrykningsstregen.

OB startede aggressivt og fik en noget nær optimal start på opgøret, da angriberen Luca Kjerrumgaard efter 13 minutter satte foden på et indlæg fra wingbacken Leeroy Owusu og bragte værterne på 1-0.

Gæsterne meldte sig først ind i opgøret knap midtvejs gennem første halvleg, hvor Lyngby-topscorer Andri Gudjohnsen på kanten af offside gjorde Kjerrumgaard kunsten efter og omsatte et fladt indlæg fra landsmanden Sævar Magnusson.

Samme Magnusson var ti minutter senere mand for Lyngbys 2-1-mål, der faldt efter et langt indkast og mangelfuldt forsvarspil, som tillod Jonathan Amon at prikke bolden videre til en blank islænding.