Kritik af fynsk Nye Borgerlige-kandidat: - Det er grådighed ud over alle grænser

Kim Slott og Christel Gall fra De Lokalnationale ventede begge forgæves efter valget på et opkald fra Andreas Møller. Selv om det dog ikke er noget, Nye Borgerlige-kandidaten er forpligtet til.



- Jeg troede, det var en aftale, vi havde mundtligt, at man gik ind og sagde, at selvfølgelig tildeler man sit eget tekniske valgforbund noget. Han har jo selv været stor fortaler for, at vi skulle støtte hinanden og bakke hinanden op, siger Christel Gall.

- Man skal ikke bare rage til sig. Det burde være sådan, at man afgav nogle af de poster, der ikke kræver, at man sidder i byrådet, siger Kim Slott.

Ikke noget at komme efter

Andreas Møller og partiets fynske kredsformand har ikke ønsket at stille op til interview. Det bliver begrundet med, at der var tale om et rent valgteknisk samarbejde – renset for politiske forpligtelser.