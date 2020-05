Kritik af Odenseborgmester: - Han brød aftale om fortrolighed

Jeg håber, det her bliver en lærestreg for borgmesteren Christoffer Lilleholt, byrådsmedlem, Venstre

- Jeg opfatter det som et brud på den tillid, vi havde lagt i forhandlingslokalet.

Sådan lyder det fra byrådsmedlem Christoffer Lilleholt (V), der blev noget forundret, da telefonen ringede efter de indledende møder om nye klimaplaner i Odense Byråd.

I røret var en journalist, der ville have Christoffer Lilleholt til at kommentere på politiske budskaber fra Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Læs også Udspil til ny klimaplan: Fyn er flyveklar

Til forhandlingerne var partierne ellers blevet enige om ikke at gå til pressen. I stedet ville de holde forhandlingerne i et lukket rum, indtil de kunne melde noget konkret ud.

Ifølge Christoffer Lilleholt viste opkaldet fra journalisten, at borgmesteren ikke selv havde holdt aftalen.

- Fortrolighed er det, der skal til for at lave gode forhandlinger. Når man er sikker på, at de ting, man arbejder på, bliver i rummet. Så er det ærgerligt, at vi ugen efter bliver ringet op af et medie, der konfronterer os med en række ambitioner, siger Christoffer Lilleholt.

- Det giver mistillid. Hvad er op og ned? Det tager tid at komme over sådan noget.

Ikke første gang

Episoden er ét af flere eksempler på, at flere borgerlige partier i Odense Byråd har oplevet udfordringer i samarbejdet med Socialdemokratiet og borgmester Peter Rahbæk Juel.

- Vi har også oplevet at blive smidt ud fra forhandlinger, og det gavner selvfølgelig heller ikke samarbejdet. Konservative har oplevet det samme, og det tyder på, at hvis man ikke er enig med Socialdemokratiet, så kan man få rigtig svært ved at være med, siger Christoffer Lilleholt.

- Jeg håber, det her bliver en lærestreg for borgmesteren. Vi nærmer os et kommunalvalg, men det er så meget desto vigtigere, at borgmesteren fremstår som lederen, der samler.

Læs også Fynboerne er ok tilfreds med politiet: - Mere synligt politi, siger politiker

De Konservatives Søren Windell bekræfter, at de også har oplevet problemer.

- Vi har også set eksempler med fjernvarmen, hvor der er den linje, borgmesteren har lagt, og så er der ikke andre. Så er der ikke noget at forhandle om, og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis vi bare skal tilslutte os, siger Søren Windell med henvisning til sagen om salget af Fjernvarme Fyn, der længe har skabt uenigheder mellem De Konservative og borgmesteren.

Læs også Fjernvarmestrid: Konservative føler sig smidt ud af forhandlinger

00:34 De bedste forhandlinger bliver til i et fortroligt rum, hvor man kan stole på hinanden, mener Venstres Christoffer Lilleholt. Video: Henrik Bisgaard Luk video

Borgmester afviser kritikken

Peter Rahbæk Juel har i en mail til TV 2/Fyn afvist kritikken af Socialdemokratiets ageren under forhandlingerne.

- Grundlæggende kan jeg ikke genkende den kritik, der bliver rejst. Forløbet omkring det delte materiale har været drøftet indgående i forhandlingskredsen, det videre forløb er blevet besluttet meget klart, og processen er blevet delt grundigt med både forhandlingskreds og byråd, skriver han.

Læs også Skattelettelser for 85 millioner i fire fynske kommuner

Borgmesteren lægger vægt på, at han ikke nævner detaljer fra forhandlingsrummet i sine udtalelser til pressen.

- I de kommentarer, jeg har givet til pressen, overholder jeg naturligvis det aftalte kodeks. Jeg nævner intet fra forhandlingsrummet, men deler de oplysninger, som forhandlingsparterne har aftalt på mødet, lyder det i mailen fra borgmesteren, der ikke ønsket at stille op til en uddybende kommentar.

Læs hele svaret fra Peter Rahbæk Juel (S) Peter Rahbæk Juel har svaret på kritikken i en mail til TV 2/Fyn: Grundlæggende kan jeg ikke genkende den kritik, der bliver rejst. Forløbet omkring det delte materiale har været drøftet indgående i forhandlingskredsen, det videre forløb er blevet besluttet meget klart, og processen er blevet delt grundigt med både forhandlingskreds og byråd. Det materiale, der efter aftale med forhandlingskredsen er blevet delt med offentligheden, indeholder oplysninger om Odenses samlede CO2-udledning delt op på sektorer og har ikke et politisk indhold. Derfor var der enighed i forhandlingskredsen om, at det kunne deles. I de kommentarer, jeg har givet til pressen, overholder jeg naturligvis det aftalte kodeks. Jeg nævner intet fra forhandlingsrummet, men deler de oplysninger, som forhandlingsparterne har aftalt på mødet. Forløbet er dette:

* Den 6. maj på forhandlingsmødet blev det aftalt, at ”Rambølls baseline kan deles med eksterne uden for forhandlingsrummet fra 7. maj 2020.” Det fremgår af mødets konklusion. * Den 7. maj om morgenen skriver jeg i en mail til forhandlingskredsen, at ”i forlængelse af vores aftaler i går, er det derfor min hensigt at dele materialet med hele byrådet, men også med eksempelvis Verdensmål Udvalget, Bæredygtighedsrådet, relevante erhvervsorganisationer og faglige organisationer samt med pressen.”

* Den 7. maj sidst på formiddagen skriver jeg i en mail til hele byrådet, at ”til orientering aftalte vi på sættemødet i går, at dette materiale kan deles uden for forhandlingskredsen. Derfor fremsendes baseline også til eksempelvis Bæredygtighedsrådet, Verdensmål Udvalget, relevante erhvervsorganisationer og faglige organisationer samt pressen.”

* Den 7. maj ved middagstid deles som aftalt Rambøll-materialet i mails til TV2/Fyn, DR Fyn og Fyens Stiftstidende, og jeg stiller mig til rådighed for kommentarer. Ingen medier tilbydes solointerview.

* Den 12. maj skriver jeg i en mail til byrådet, at ”som opfølgning på vores forhandlingsmøde om en kommende klimaaftale den 6. maj 2020 er dele af Rambølls materiale som aftalt blevet distribueret til en række aktører blandt andet Bæredygtighedsrådet, DI Fyn, LO Fyn, SDU og lokale medier. Jeg har i den forbindelse i dag til Fyens Stiftstidende kommenteret på materialet og orienteret om vores forventninger til processen.”

* Den 15. maj giver jeg interview til din kollega Martin Mulvad Ernst, efter I har rettet henvendelse samme dag.

På intet tidspunkt i dette forløb har byrådsmedlemmer gjort opmærksom på, at de skulle være uenige i konklusionen om at dele materialet eksternt – herunder med pressen.

Hvad angår Facebook-opslaget var det skrevet til en lukket gruppe. Ved en fejl delte jeg det åbent, og derfor tog jeg det af igen. Venlig hilsen



Peter Rahbæk Juel

Borgmester Se mere

TV 2/Fyn har bedt Christoffer Lilleholt forholde sig til borgmesterens svar.

I sine udtalelser afslører Peter Rahbæk Juel jo ikke noget fra forhandlingerne?

- Vi aftalte, at vi ikke udtaler os om emnet, men at vi går tilbage i partigrupperne, diskuterer og mødes igen senere, svarer Christoffer Lilleholt.

Opfatter du det som et brud på aftalen?

- Jeg ved ikke, om det er et direkte brud på aftalen, men det er et brud på den tillid, vi lagde i det rum. Vi havde en aftale om, at vi skulle snakke om klimaaftalen i dét rum, og det er klart, at man ikke når langt med forhandlinger, hvis man gør det i offentligheden.