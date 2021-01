Kritisk punkt for hip hop: - Musikvideoer bliver instrument i voldelig bandekonflikt

Den danske hip hop-scene har fået et langt større skud virkelighed end før set.

Våben, skyderier, store pengebeløb og maskerede mennesker er med dokumentariske greb blandet ind i de konkurrerende musikvideoer 'Sort på sort' fra Chatle og 'Oppz' fra ZacFromThe9, der repræsenterer bander fra henholdvis Vollsmose og Korsløkkeparken.

Det er problematisk, mener musikskribent Kristian Karl, at hip hop er kommet til et punkt, hvor det bliver et våben i sig selv.

- Du har i den ene side i Vollsmose en person som Chatle, der meget stolt filmer sit eget kvarter, hvorefter ZacFromThe9 fra Korsløkke markerer sig i et modsvar. Det er ikke et svar på det musikalske, men derimod en magtdemonstration og et spil mellem to bander, siger Kristian Karl.

Ikke adskilt fra virkeligheden

De to musikvideoer er udkommet med knap to måneders mellemrum og har fået Kristian Karl til at tænke mere over, hvor den danske hip hop er i dag. Han han gennem tiden skrevet om mange problematikker i genren om voldsforherligelse og kontroverser.

- Man plejer at kunne adskille kunstner og værk og sige, at kunsten eksisterer i et vakum uafhængigt af virkeligheden. Det gør den ikke her, for den har jo en reel funktion i virkeligheden, forklarer Kristian Karl.

00:29 kriminalredaktør på Fyens Stiftstidende, Bjarke Vestesen, var sikker på, at der ville komme et modsvar til 'Sort på sort'. Det skete knap to måneder senere med 'Oppz'. Video: Fra Youtube Luk video

Han forklarer, at genren som udgangspunkt viser en virkelighed, men ikke skaber den, men at dette forholder sig stik modsat i både 'Sort på sort' og 'Oppz'.

- Det er meget mere end en beskrivelse af virkeligheden, for det er en tydelig markering af banderne. De er forbundet med hver deres bande, som jo også har krævet dødsofre, siger Kristian Karl og henviser til 31-årige Abdinur Mohamed Ismail, der blev dræbt, da bandemedlemmer fra Vollsmosebanden og Korsløkkebanden skød mod hinanden i Egeparken 24. juni 2020.

- Der er en problematisk udvikling i gang, som man ikke må være blind for. Musik og fiktion har pludselig en meget tydelig forbindelse til virkeligheden, undrestreger han.

Dystre varsler fra udlandet

Når Kristian Karl siger, at den danske hip hop har nået et 'kritisk punkt', er det fordi, musikvideoer som disse markerer en udvikling på noget, der ikke før er set herhjemme, men som sker i andre lande.

Ser vi mod udlandet, så er der jo dystre varsler for, hvor galt det kan gå, når det bliver et våbenkapløb, hvor det handler om at have fleste våben i videoen og gøre mest muligt voldeligt mod modstanderne Kristian Karl, musikskribent

I storbyer som London og Chicago sker der ofte overlap mellem bander og musikvideoer, hvor sange håner den rivaliserende bande og afdøde bandemedlemmer. Svaret kommer som vold i virkeligheden. I Sverige sidder den svenske rapper Yasin fængslet efter anklager om mord og kidnapning.

Et sådan banderelateret stykke musik er derfor nyt på den danske scene.

- Det er jo lige præcis dét, man ikke har lyst til at se i Danmark, og jeg synes det er alarmerende. For det kan være et tegn på, hvor vi er på vej hen, påpeger Kristian Karl.

Alligevel mener Kristian Karl ikke, at musikken skal fjernes.

- Jeg synes stadig, at det er vigtigt, at musikken får lov til at eksistere. Meget hård hip hop har en værdi, fordi de beskriver samfund, man ellers ikke ser så meget til. Så man skal ikke boykotte eller blackliste musikken, som man har gjort i London, hvor det er blevet fjernet af myndighederne, synes jeg.

Han mener ikke, at løsningen er at lukke munden på stemmerne fra hverken Vollsmose, Korsløkke eller andre steder, men de konkurrerende, banderelaterede videoer er et skridt op af eksalationsstigen. Og han tror ikke, det er slut endnu.

- Jeg tror, der kan komme mere af det, siger han og tilføjer med en smule bekymring i stemmen:

- Ser vi mod udlandet, så er der jo dystre varsler for, hvor galt det kan gå, når det bliver et våbenkapløb, hvor det handler om at have fleste våben i videoen og gøre mest muligt voldeligt mod modstanderne, slutter han.