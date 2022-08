Kronprinsesse åbner Blomsterfestival med rose til afdød superstjernes ekskone

Der var fint besøg, da Odense Blomsterfestival torsdag tog hul på årets udgave af festivalen med den officielle åbning.

Flankeret af Odenses egen Torben Iversen kunne hendes kongelige højhed kronprinsesse Mary holde åbningstalen. Som afrunding skulle hun navngive en rose - og det var ikke en hvilken som helst rose.

Rosen er udviklet til Mayte Garcia, som i fire år var gift med sangeren Prince. Og derfor var det også meget naturligt, at rosen fik et navn inspireret af en af Princes mange hits.



- Må denne yndige fynske rose blomstre og bringe kærlighed og glæde i haver rundt om i verden. Jeg døber denne rose: "The Most Beautiful", sagde kronprinsessen fra scenen på Flakhaven i Odense.

Rosen er altså navngivet efter Prince-hittet "The Most Beautiful Girl in the World", som den nu afdøde superstjerne udgav i 1995.

Betyder meget

Både navnet og rosen er faldet i rigtig god jord hos Prince's ekskone, som var med på scenen i Odense.

- Det betyder så meget for mig. Jeg har den stående ved siden af min seng, så jeg ser på den, inden jeg sover. Den er så smuk, siger Mayte Garcia til TV 2 Fyn.

Rosen er udviklet af Rosa Eskelund, der er ejer gartneriet Roses Forever. Og udviklingen af en rose som "The Most Beautiful" er ikke noget, der bare lige sker over natten.

- Det tager faktisk en 10-15 år at udvikle en god, sund haverose. Jeg har cirka 15.000 nye, der spirer hvert år, såom jeg selekterer imellem - og det værste er at smide nogen af dem ud, for alle roser er jo smukke, siger Rosa Eskelund.

Odense Blomsterfestival finder sted fra 18.-21. august og er en del af HCA Festivals, som blandt andet byder på en række koncerter med kendte danske kunstnere.