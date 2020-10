Kronprinsessen indvier besøgscenter på Fyn

Med et stort smil og et enkelt snip med saksen indviede kronprinsesse Mary onsdag et splinternyt besøgscenter på Fyn.

Vi har virkelig set frem til denne dag Hans Erik Henriksen, direktør, Healthcare Denmark

Det nye besøgscenter Nation of Health i Odense skal fremover være stedet, hvor internationale beslutningstagere kan få øjnene op for danske løsninger inden for sundheds- og velfærdsområdet. Håbet er, at besøgscentret vil bane vejen for nye eksportaftaler for danske virksomheder, og derfor var det en stor dag, da det endelig åbnede.

- Vi har virkelig set frem til denne dag, siger direktør for Healthcare Denmark, Hans Erik Henriksen, i en pressemeddelelse og fortsætter:

Læs også Aftale om otte milliarder: Mere hjælp til virksomheder og kulturliv

- Endelig kan vi tage det nye besøgscenter i brug og vise internationale delegationer, hvad Danmark kan på sundheds- og velfærdsområdet. Et besøg i Nation of Health skal være inspirerende og motiverende for de internationale beslutningstagere og medvirke til at skabe øget efterspørgsel efter danske produkter og løsninger – og dermed føre til øget eksport.

Fysiske og virtuelle besøg

Nation of Health er placeret i Forskerparken i Odense og har ifølge Hans Erik Henriksen også faciliteter som digitale events, som er særligt vigtige på grund af den aktuelle covid19-situation, hvor mange fysiske møder må aflyses.

Bag projektet står Healthcare Denmark, der blandt andet arrangerer besøg fra udenlandske ministre og erhvervsledere og Industriens Fond i samarbejde med Syddansk Universitet, UCL, Region Syddanmark og Odense Kommune.

Under indvielsen deltog også erhvervsminister Simon Kollerup, formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel og formand for Industriens Fond, Sten Scheibye.

Læs også Ny aftale om hjælpepakker: Her er aftalen