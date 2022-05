”Kuk-kuk, far er lige her”: Fædre på barsel ønsker sig fædregrupper og legestuer

Nye regler, nye tider

Med de nye barselsregler fra august skal endnu flere mænd til at trille med barnevognen.

Barselsorloven skal fra august måned deles lige mellem mor og far. Nogen af ugerne kan far stadig overdrage til mor, men 9 uger er fremover øremærket til far. Tager han dem ikke, går de tabt.

Og i de fynske kommuner er man så småt begyndt at forberede sig på udsigten til flere mænd på barsel.

- I Odense er vi godt med. Men vi skal blive endnu bedre til at henvende os til mændene og inddrage dem mere - allerede under graviditeten, mener sundhedsplejerske Ane Skytte.

Fælles for mange af de fynske kommuner er, at de lige nu overvejer, om der er behov for nye tiltag målrettet fædre - f.eks legestuer og fædregrupper. Det viser et rundspørge ,som TV2 Fyn har lavet.