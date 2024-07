Kulturkampen i OB: Krogh og kompagni har fokus på kernen

Og selvom kultur kan være et luftet begreb, så er det afgørende for OB, at man får skabt en stærk kultur med de mange nye og unge ansigter. Der er ikke nogen spillere i den nuværende OB-trup, der har lang OB-anciennitet, så derfor er kulturen noget, der skal skabes. Det handler om at skabe en sund hverdag med en fælles forståelse for helheden, for kun på den måde kan OB tage skridt fremad. Som Troels Bech har sagt i et interview med Stemmer Fra Ådalen tidligere på sommeren:

”Det er afgørende, at vi er bevidst om vores identitet. Vi skal være sikre på, hvad der gør os til den klub, der kan favne hele Odense. Det er en omfangsrig opgave.”

Ikke bare et businesskursus

Bech har de senere år været dybt optaget af ledelse og præstationskultur, og selvom det er begreber, der er svære at gøre konkrete, er det vigtigt.

-Det kan være, at nogen synes, det lyder som businesskursus for begyndere, men det at være sig selv bevidst om formålet med, at vi er her, er en meget god guiding i forhold til, hvordan vi gør ting. OB har en stærk kernefortælling, og det er afgørende for, at vi også kan få et stærkt udtryk på banen. Det har været fraværende, og det er min opgave sammen med andre dygtige på folk at gøre det tydeligere, sagde Troels Bech til Stemmer Fra Ådalen i juni.

For sportsdirektøren betyder fokusset på kultur og identitet, at OB blandt andet skal være bedre til at håndtere modgang og overvinde de problemer, der må opstå i løbet af en træning, en kamp eller en sæson. For modgang skal der nok komme, selvom sæsonen indtil videre har budt på to sejre af to mulige.

Flere spillere har stadig en uafklaret fremtid, og folk som Max Fenger, Tobias Slotsager og Don Deedson tiltrækker sig stadig interesse fra andre klubber. Hvad betyder det for deres præstationer og deres rolle på OB-holdet i den kommende tid frem mod transfervinduets lukning den 2. september? Det bliver spændende at følge.

På lørdag spiller OB mod Hvidovre i tredje runde af 1. division, og netop kampen mod holdet fra den københavnske vestegn var vanskelige for OB i sidste sæson. Her var to nederlag på hjemmebane mod Hvidovre en medvirkende årsag til nedrykningen og det morads, som OB stadig står i.