Kulturlivet efterlyser langsigtet genåbningsplan: - Vi kan ende med at producere til skraldespanden

- Vi fik nye restriktioner hver uge for to år siden. Nu er vi et andet sted, hvor vi har tid til at reagere, siger han og tilføjer:

- Vi bliver bedre og bedre til at være omstillingsparate, for vi har været det før. Forhåbentligt kan vi åbne søndag den 16. og er fuld klar til at tage imod eleverne.

Ingen halve åbninger

Til forskel fra højskolen i Ollerup, der er okay med en lidt usikker opstart, håber både Odense Zoo og Odense Teater på en mere sikker plan.

- Jeg har to store ønsker. Det ene er, at vi får at vide i rigtig god tid, hvornår vi må åbne, for det er en meget kompliceret forretning, vi har. En ting er, at vi holder liv i dyrene i lukkeperioden, men skal vi åbne, skal vi have gang i vores spisesteder, vi skal have hjemkaldt folk og have bestilt nye varer, siger Bjarne Klausen og fortsætter: