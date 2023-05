Kulturredaktør: Katastrofalt for musikere, hvis Kansas City lukker

- Det er et helt unikt sted, hvor folk samles om at spille musik, men også om at være i musikken, kunsten og kulturen.

Sådan beskriver Klaus Knakkergaard, kulturredaktør på Fyens Stiftstidende, spillestedet og musikerkollektivet Kansas City, som i disse dage vipper på kanten til lukning

Og grunden til det skal findes i en simpel fejl i et IT-system, som optæller hvor mange medlemmer af Odense Øvelokaleforening, der har en alder på over eller under 30 år. Det er nemlig sådan, at hvis medlemmerne er over 30 år gamle, får foreningen et betydeligt lavere tilskud fra kommunen. Penge som skal bruges til at betale husleje til Kansas City, som spillestedet er afhængige af for at få økonomien til at gå op, har stedets direktør, Thomas Aarup fortalt til TV2 Fyn.

- Kansas City kan det, at du kan noget så analogt, som at tage dit instrument, og komme ned og møde andre mennesker, som man spiller med. Og det er svært, hvis ikke man har et sted som Kansas City. Desuden har man skabt koncerter, festivaler og netværk, hvor folk mødes på kryds og tværs, forklarer Klaus Knakkergaard om institutionen.

Han erindrer ikke, der er andre steder i Odense eller omegn, hvor vækstlaget i rytmisk musik har de samme rammer til at udfolde sig, indtil de en dag - forhåbentligt - bryder igennem.

- Man tiltrækker også - og det er en del af det problem, de står i nu - forskellige aldersgrupper, som danner fællesskaber med musikken som fællesnævner. Det er vigtigt Kansas City er her, for hvis ikke der er et sted som det, er det svært at udøve musikken i fællesskab, siger han.



Redefinerer kulturbyen

Odense betragter sig som en international kulturby, og med det følger ifølge Klaus Knakkergaard, at man sørger for, at der konstant er et vækstlag, der bidrager til en diverse kultur:

- Hvis man lukker Kansas City, kommer det netop til at påvirke vækstlaget. Selvfølgelig vil der være mange, som ikke kan mærke det med det samme, hvis ikke man kommer her. Men der er nok mange, som vil kunne mærke det om fem eller ti år, hvor kunstnerne som er her nu måske ikke er slået igennem, fordi de ikke har haft rammerne til det.

Derfor påpeger han også, at det nu må være op til politikerne at beslutte sig for, hvor meget man ønsker at understøtte vækstlaget økonomisk.

- Det er utroligt vigtigt for vækstlaget, at der er en kommune, som bakker op og putter nogle penge i det. Lukker man, får det den umiddelbare betydning, at der lukker nogle øvelokaler. Men det får også en symbolsk værdi, der er enormt stor, konstaterer Klaus Knakkergaard.

Kansas City har siden starten været en talentfabrik, der har været med til at forme eksempelvis Andreas Odbjerg og Mø. Klaus Knakkergaard ser umiddelbart ikke, at der er andre af byens nuværende spillesteder, der tilbyder det samme kunstneriske miljø i dagligdagen til musikerne.

- Vi har mange gode spillesteder og kulturinstitutioner i Odense. Men vi har ikke det, som Kansas City kan, andre steder, forklarer han.