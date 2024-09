Kun ni af de 20 mest solgte biler kan være i lille, udskældt p-bås: - Det giver ingen mening

Bilerne herhjemme bliver større og større. Sådan har det været i mange år, og det skyldes i mange tilfældet behovet for mere plads og mere sikkerhed.

Men det kræver også, at pladsen til bilerne følger med. Særligt når det kommer til at kunne parkere dem - uden at få en bøde for at bilen holder uden for p-båsen.

Debatten om parkeringer og afgifter blussede op torsdag, da TV 2 Fyn fortalte om Eva Pasgaard Skytte, som havde fået en parkeringsafgift på 875 kroner for at parkere uden for båsen i Odenses største parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade. Hendes bil kunne dog slet ikke være inde i den afmærkede bås.