Kunder forstår ikke kritik: - Ikea er som ethvert andet supermarked

- Det er ikke anderledes end andre butikker, som har åben.

Sådan lyder det fra Sofie Richter fra Odense, som mandag igen kunne komme i Ikea.

Da Ikea i går, mandag, åbnede op mødte det stor kritik fra erhvervsminister Simon Kollerup (S), som mente at Ikea var uansvarlige. En kritik som erhversministeren forsvarede tirsdag.

- Hvis genåbningen af Danmark ikke længere er koordineret, og der åbner virksomheder, som ikke var forudsat til at åbne, så risikerer vi, at kontrollen over smittetrykket ikke så stærk, som vi allesammen ønsker den skal være, fortæller erhversministeren og fortsætter:

- Hvis vi mister kontrollen over smittetrykket, så er det en ulykkelig situation for os og vores virksomheder. Så risikerer vi, at skulle have hårdere midler i brug.

Valgte selv at lukke

Modsat offentlige institutioner og erhverv, valgte Ikea selv at lukke end. De var altså ikke pålagt at lukke, men butikskæden valgte at følge opfordringerne fra regeringen. Efter seks uger, er det nu på rette tid at åbne, og med de rette forholdsregler:

- Kunderne vil kunne se en masse kommunikation om at holde afstand og en masse spritstandere. Sundhed og sikkerhed er vigtigt for os, forklarer Namik Catkafa, som er varehuschef ved Ikea i Odense.

- Der er også en kundetæller i døren, hvor vi kan se hvor mange kunder, der er i butikken. Vi har så mange kvadratmeter, at det ikke bliver en udfordring for os.

På trods af de nye tiltag i Ikea, mener Simon Kollerup, at Ikea burde have gjort som andre steder, som har lyttet mere til regeringens anbefalinger og ventet med genåbningen.

- De zoologiske haver gjorde det. Ikea valgte at gøre noget andet, og det kommer vi selvfølgelig til at forholde os til.

Kaldt i samråd

Liberal Alliance meddelte tirsdag eftermiddag i en pressemeddelelse, at partiet sammen med Venstre og De Konservative har indkaldt Simon Kollerup til samråd om Ikea-sagen. Dermed er et åbent Ikea blevet en varm politisk kartoffel - modsat de åbne døre hos for eksempel Bilka, Jysk og Ilva.

Det er der en god forklaring på, mener TV 2's politiske redaktør, Troels Mylenberg.

(Artiklen fortsætter under videoen)

- Det er det, fordi regeringen på en måde opfatter det her som, forstå mig ret, selvtægt fra Ikeas side. De har gjort det her af egen drift, og det vil sige, at de har sat yderligere gang i genåbningen af samfundet, uden at have fået lov til det.

- Det opleves af regeringen i øjeblikket nærmest som civil ulydighed til trods for, at der ikke er givet et påbud. Regeringen er selvfølgelig bange for at miste kontrollen over genåbningssituationen, fordi ét er, hvis Ikea åbner igen, hvad så med alle de andre, som kunne finde på at gøre det samme. Så har man mistet kontrollen, og det er det, regeringen frygter, vurderer Troels Mylenberg.

Kunder forstår ikke kritikken

At den måske største fysiske butik på Fyn igen kunne betjene kunder igen vakte glæde ved de mange kunder, som har besøgt møbelbutikken i går og i dag. De forstår ikke erhvervsministerens kritik

- Det er fint at Ikea åbner, når bare folk holder afstand. Ikea er det samme som ethvert andet supermarked og Silvan, så jeg synes, at det er mærkeligt, at de ikke bare har holdt åbent, siger Sofie Richter.

Netop sammenligningen med andre åbne butikker er et gentagende argument blandt de kunder, som benytter sig af Ikeas genåbning.

- I forhold til at gå i et supermarked, så er der jo meget bedre afstand her, fortæller Martin Ole Pedersen fra Ringe og tilføjer:

- Hvis regeringen ikke vil have at de åbner, så må de jo forbyde det.