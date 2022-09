Kunstig intelligens kan lette affaldssorteringen

- Skal vi lære otte milliarder at sortere eller bare én kunstig intelligens?

Det er spørgsmålet, som stifterne bag virksomheden Aris Robotics siden 2019 har arbejdet ud fra.

I storcentre og på banegårde var de stødt på flere tredelte skraldespande til sortering af affald. Problemet var bare, at skraldet flere steder endte i samme pose.

Et problem der kunne løses ved hjælp af kunstig intelligens.

- Vi vendte skraldespanden på hovedet, så der kun var et hul på toppen og så en kunstig intelligens, der sorterede affaldet ned i de rigtige fraktioner, fortæller Sina Pour Soltani som er medstifter og direktør i Aris Robotics.

Den intelligente skraldespand blev starten på virksomheden Aris Robotics.

Fra intelligent skraldespand til intelligent software

Ved siden af studierne har Sina Pour Soltani, Ann-Mia Arnbjerg og Christian Eberhardt de seneste tre år arbejdet på at udvikle en software, der ved hjælp af kunstig intelligens kan sortere affald.

Og det er der en helt særlig grund til.

- Vi vil flytte ansvaret for affaldssortering fra mennesker og over til maskiner, siger Sina Pour Soltani.

For det kan være svært at finde rundt i, hvordan man skal sortere affaldet, når både affaldskategorierne og antallet af skraldespande hyppigt ændrer sig.

Og der skal ikke mange fejlsorteringer til, før affaldet ikke kan genanvendes og derfor må gå til spilde.

- Det er vigtigt, at vi får lavet et system, der gør, at de materialer, som bliver smidt ud, kommer tilbage ind i cirkulation, så vi kan genanvende mere og reducere mængden af udvinding, vi laver, siger Sina Pour Soltani.

For at sikre, at den kunstige intelligens kan tilpasses enhver affaldsstrøm, bruger de en maskine til at indsamle data. Dataindsamlingen foregår ved, at forskellige affaldstyper køres igennem maskinen, der tager billeder som efterfølgende bruges til at træne den kunstige intelligens.

Selvom det måske kan virke simpelt at tage nogle billeder og efterfølgende køre dem igennem en computer, er det mere avanceret end som så.

- Inde i modellen er der millioner af matematiske parametre, der langsomt bliver justeret, så den får en forståelse for, hvordan en smørbakke ser ud, siger Christian Eberhardt, der er medstifter og CTO i Aris Robotics.

Brugbart affald

Virksomheden har over en længere periode taget mere end en kvart million billeder af forskellige typer affald. Affald de har fået fra Odense Renovation som de har indgået et samarbejde med.



- Det er vigtigt for os at sætte ind alle steder, hvor der bliver genereret affald, for det er ikke kun i husholdningen at det er affald, siger Sina Pour Soltani.

Og det vækker stor begejstring ved Odense Renovation, hvor især småt brændbart, også kaldet 'Rest efter sortering' containeren ofte er fyldt med fejlsorteret affald.

- Hvis vi får nogle containere med kameraer og mindre beholdere, hvor affaldet bliver sorteret ud i, så kan tingene komme til genanvendelse i stedet for til forbrænding, siger Mette Lorenzen der er genbrugschef ved Odense Renovation.

Når bedrollers, gammelt tøj, sko og papkasser ender i containeren der er tiltænkt cykeldæk og ringbind, ender det nemlig på forbrændingen. Og chancen for genanvendelse og nyt liv forsvinder.

- Når affaldet ryger til forbrænding så får vi varme af det, men det brænder jo kun en gang. I modsætning til når vi sender affaldet til genanvendelse hvor der kommer nye produkter ud af det som kommer ud at leve igen, siger Mette Lorenzen.

Et andet sted hvor de har fokus på udledning og klima var til årets klimafolkemøde i Middelfart hvor CO2-aftrykket bogstaveligt talt var på menuen.