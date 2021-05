Kurator bekræfter: Flere huller i Windell-selskabs regnskab

- Er der ikke dokumentation for, at der er tale om afholdelse af selskabets udgifter eller tilbagebetaling af lån, kan betalingerne være i strid med selskabslovens § 210, hedder det i cirkulæreskrivelsen.

Ikke karantæne

Kurator Anders Madsen mener dog ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at indstille Søren Windell til konkurskarantæne.



- Den tidligere direktør er efter det oplyste i færd med at fremskaffe bogføringsbilag og at dokumentere mellemregningen og på denne baggrund, vurderer kurator, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne, hedder det.