Kurs mod Middelhavet: Fynsk familie på fem drager på livs eventyr

- Det blev besluttet, at båden skulle hedde mormor, mens mormor stadig var i live, og hun har også været ombord. Det er bare meget naturligt, at hun skulle følge med os, siger Line Haunstrup Andreasen.

Et års rejse

Hendes mand uddyber, at det også går godt i spænd med det liv, man skal leve ombord. - Det er også et symbol på, at her er der plads og tid.

Båden har sin helt egen Instagram-side, hvor nysgerrige kan følge med på rejsen.

Familien har ikke fuldstændig fastlagte planer om rejsens rute, men tager det lidt hen ad vejen. Det vil dog formentlig mest være tæt på europæiske kyster, de sejler.

