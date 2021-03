KV21: Jacob elsker Ellerter og vil udfordre borgmesteren til november

Det bliver en stor dag på mandag. Her fylder Jacob Askham-Christensen 40 år, men det er også dagen, hvor han slår dørene op til sit Ellert-eventyr og afholder demonstration til fordel for bedre vilkår for erhvervslivet.

Jacob Askham-Christensen er netop blevet valgt som spidskandidat for Nye Borgerlige i Odense. Han vil udfordre borgmester Peter Rahbæk Juel til kommunalvalget i november.

- Det sejler fuldstændigt i Odense. Vi er en af Danmarks ringeste kommuner i forhold til erhvervsvenlighed. Til gengæld har vi en borgmester, der er ekceptionel til at bruge penge. Når han mangler penge, så finder han på at sætte skatten op. Jeg vil ind i byrådet og gøre det jeg lever af: Nemlig at effektivisere kommuner, siger Jacob Askham-Christensen.

Den nyvalgte spidskandidat for Nye Borgerlige er cand.scient.pol. fra Syddansk Universitet. Derudover har han også en ph.d.-grad fra SDU og Oxford. Og i mange år har han arbejdet med at effektiviserer og optimere virksomheder og kommuner.

Vi står i en politisk og økonomisk krise, hvor der er brug for at blive skabt vækst og arbejdspladser, og nu laver jeg Ellert-Eventyr, som har grand-opening på mandag Jacob Askham-Christensen, spidskandidat for Nye Borgerlige i Odense

- Min datter kom hjem fra skole for tre måneder sige, og og fortalte at gyngerne var blevet pillet ned, fordi de var usikre, og der ikke var råd til at købe nye. Samtidig har vi en borgmester, der bruger masser af penge på spin. Når man kigger på nøgletal så er han danmarksmester i at bruge penge på ledelse og administration. Jeg vil hellere bruge pengene på velfærd, og købe gynger til skolerne, siger Jacob Askham-Christensen

Jacob Askham er 39 år, og bor i Odense S. Det er også herfra, at han driver sit firma "Ellert-Eventyr". Firmaet, der holder "grand-opening" på mandag, er baseret på at leje Ellert-biler ud til turister, som så kan køre rundt i Odense og opleve byen.

Modellen er kendt fra Berlin, hvor turister kan komme på "Trabi-safari", ved at leje den klassiske DDR-bil Trabant. Tilsvarende vil Jacob Askham-Christensen leje den klassiske danske el-bil, Ellerten, ud til turister. Gennem de seneste år, har Jacob Askham-Christensen købt 22 Ellerter, som nu skal lejes ud.

- Vi står i en politisk og økonomisk krise, hvor der er brug for at blive skabt vækst og arbejdspladser, og nu laver jeg Ellert-Eventyr, som har grand-opening på mandag, siger Jacob Askham-Christensen.

Fokus på beskæftigelsespolitikken

Et af de områder, hvor spidskandidaten for Nye Borgerlige i Odense vil sætte ind, hvis han bliver valgt til Odense Byråd er på beskæftigelsesområdet. Her ligger Odense nemlig skidt placeret med en ledighedsprocent, der ligger over landsgennemsnittet.

Ifølge Jacob Askham-Christensen skal der sættes ind overfor alle de ledige, som han mener ikke reelt vil gøre noget for at skaffe sig et job.

- Vi ved at der er rigtig mange ledige akademikere, men for at være dagpengeberettigede, så skal man være geografisk og fagligt mobile. Det er ikke alle der er det, siger Jacob Askham-Christensen.

Her efter fortæller han en historie om en 28-årig kvinde som har en universitetsgrad i billedkunst, men som ikke ville tage ledige jobs som handicaphjælper eller som bartender. Det er ikke rimeligt, mener den nyvalgte spidskandidat.

- Hende her hun er ikke dagpengeberettiget. Hvorfor kan en akademiker ikke gøre rent eller videruddanne sig til noget, hvor der er ledige jobs, spørger Jacob Askham-Christensen.

Han bruger sig selv som eksempel, og fortæller om den gang hans far pludseligt døde. Her måtte Jacob Askham-Christensen overtage farens bageri og blive chef for 25 ansatte.

- Da jeg overtog bageriet blev jeg bagermester selvom jeg var akademiker. Da rengøringsdamen i bageriet blev syg, så tog jeg også den opgave på mig. Selvom jeg har en ph.d.-grad, så er jeg ikke for fin til at gøre rent, siger Jacob Askham Christensen.

Udover at interessere sig for beskæftigelsespolitikken i Odense, så vil Jacob Askham-Christensen også have fokus på letbaneprojektet.

- Jeg interersseret mig også for debatten om letbanen. Jeg synes, at det er bindegalt at smide penge efter etape to, inden vi ved, hvordan det overhovedet ser ud med etape 1, siger Jacob Askham-Christensen.

Peger på sig selv

Hvis Nye Borgerlige får plads i Odense Byråd til november, så skal hverken Venstre eller Konservative regne med, at den nye dreng i klassen vil pege på en af dem som borgmester. Jacob Askham-Christensen vil selv gå efter borgmesterposten.

Hvis jeg bliver borgmester i den her by, så vil jeg gå 25 procent ned i løn indtil der er styr på økonomien. Når man driver en virksomhed, som ikke er drevet sundt, så får man heller ikke bonus Jacob Askham-Christensen

- Vi peger på os selv, for vi er det bedste bud i forhold til, hvad der ellers er af kandidater. Det vigtige for os er at bruge færre penge på spin og flere penge på skolerne. Det er ikke taburetten, men politikken. , siger Jacob Askham-Christensen og fortsætter.

- Når man kigger rundt for at se, hvem der er af potentielle borgmesterkandidater, så har Venstre en kandidat på 26 år, som stort set aldrig har prøvet at have et arbejde. Det er at gøre grin med vælgerne, at opstille ham som kandidat til at blive borgmester i Danmarks trediestørste byen. Konservative har en god mand i spidsen, og han har erhvervserfaring, men vi peger på os selv, siger Jacob Askham Christensen.

Hvis den nyvalgte spidskandidat skulle gå hen og blive borgmester, så vil han starte med at gå ned i løn.

- Hvis jeg bliver borgmester i den her by, så vil jeg gå 25 procent ned i løn indtil der er styr på økonomien. Når man driver en virksomhed, som ikke er drevet sundt, så får man heller ikke bonus, siger Jacob Askham-Christensen.

Der er kommunalvalg den 16. november. I en meningsmåling, som Megafon lavede for TV 2 Fyn i efteråret 2020 stod partiet til at komme i Odense Byråd. En måling fra december 2020 som Jysk Analyse lavede for Fyens Stiftstidende fik partiet ikke et mandat, men lå tæt på.