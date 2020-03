Kvindekamp i Vollsmose inspirerer til uafhængighed

Omkring 150 kvinder har deres blikke rettede mod scenen.

Her skal kvinder inspirerer til mere økonomisk uafhængighed gennem forskellige historier.

Vi vil gerne inspirere andre kvinder Kefa Abu Ras, projektleder, bydelssøtre i Vollsmose

- Hvis kvinder er økomisk selvstændige, så har de nemmere ved at bryde med tabu og negativ social kontrol, forklarer Kefa Abu Ras, der er projektleder hos bydelssøstre i Vollsmose, der stod bag søndagens arrangement i Vollsmose Kulturhus.

Arrangementet blev afholdt for at markere kvindernes internationale kampdag.

- Vi vil gerne inspirere andre kvinder, understreger Kefa Abu Ras.

Ifølge projektlederen er der flere faktorer, som spiller ind, hvis kvinder der oplever negativ social kontrol skal bryde med deres omgivelser.

- De (kvinderne, red.) mangler kendskab til arbejdsmarkedet og oplever måske sprogbarrierer, forklarer hun.

Eksempler på social kontrol Omfattende sladder

Familien overvåger brug af mobil og computer

Adfærdsbegrænsning eksempelvis krav om bestemt påklædning eller forbud om ikke at gå andre

steder hen end i skole

Søskende opfordres eller tvinges til at holde øje med hinandens adfærd

Psykisk pres eksempelvis trusler, verbal chikane og fysisk vold

Følelsesmæssigt pres fra eksempelvis forældre, der pålægger barnet/den unge skyld- og skam - følelser, hvilket får barnet/den unge til at ændre opførsel

Familien isolerer og ekskluderer den unge

Kilde: Udlændinge- og integrationsministeriet Se mere

Kosmetolog blev mødt af fordomme

Blandt dagens talere var Maira Khan, der har mødt en række fordomme i sit arbejdsliv som kosmetolog.

- Jeg blev spurgt til, hvorfor jeg skulle behandle andre end kun kvinder, forklarer hun.

Hendes eksmand udøvede blandt andet social kontrol, fortæller hun:

- Jeg fik 100 kroner om ugen, som jeg ikke måtte bruge på mig selv.

I dag er hun økonomisk uafhængig.

- Jeg betaler selv, og det er jeg stolt af, siger hun og tilføjer:

- Jeg vil gerne betale for min taske og mine sko – men jeg vil stadigvæk gerne have en mand, der kan hjælpe mig med at støvsuge derhjemme, griner hun.