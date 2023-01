Kyiv-borgmester sender personlig hilsen til odenseanerne

Mens bomberne fortsat sprænger omkring Kyiv og byens borgmester Vitaliy Klitschko, takker han odenseanerne for den hjælp, de indsamlede til ukrainerne i december.

Brevet er sendt til Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- På vegne af Kyivs befolkning tillader jeg mig at udtrykke min taknemmelighed for din hjælp. Det er svært at beskrive, hvor meget jeres støtte betyder i denne tid med beskydning af vores energiinfrastuktur af en terroristisk stat, skriver borgmesteren i brevet.

Seks millioner til Kyiv

I samarbejde med TV 2 Fyn, Fyens Stiftstidende og Rotary Odense lykkedes det i december odenseanerne at samle mere end seks millioner kroner og flere generatorer ind til ukrainerne i kampagnen Kyiv Fryser.

Hjælpen er nu nået frem til sønderbombede Kyiv.