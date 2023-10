Laborantuddannelsen i Odense lukkes alligevel ikke permanent

I går aftes besluttede bestyrelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen, at man alligevel ikke vil lukke laborantuddannelsen i Odense permanent.

Det blev ellers meldt ud i juni, at man ville lukke uddannelsen, fordi den gav underskud. Men fordi Novo Nordisk har planer om at starte en produktion i Tietgenbyen har det fået UCL til at lade en dør stå på klem for uddannelsen.

Som det ser ud nu, vil der dog fortsat ikke blive optaget elever i 2024 og 2025. Men skolen beholder udbudsretten til uddannelsen, så den kan genåbnes i løbet af få år.