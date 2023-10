Læge er blevet fradømt retten til at omskære børn: Forude venter en ny sag mod ham

Lægen Said El-Batran, der flere gange har været i vælten hos sundhedsmyndighederne, har nu permanent fået frataget sin ret til at omskære børn.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Den beslutning blev taget torsdag i byretten i Odense i sagen mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og lægen Said El-Batran.

Said El-Batran kan dog miste sin lægetitel helt.

Han fik nemlig frataget sin lægeautorisation midlertidigt i 2021, fordi "lægen igennem længere tid" ikke var lykkedes med "at forbedre sit faglige virke tilstrækkeligt herunder journalføring."

Den midlertidige autorisationsfratagelse gælder dog kun i to år, og hvis den skal fratages permanent, skal det vurderes af en domstol.

Og dét ønsker Styrelsen for Patientsikkerhed, at den skal.

Det kom nemlig frem under retssagen, at styrelsen i sommeren 2023 har anlagt en ny sag mod Said El-Batran, fordi styrelsen ønsker at fratage ham hans lægeautorisation permanent.

Indtil videre er det dog kun ulovligt for Said El-Batran at foretage omskæringer. Han må fortsætte sin lægegerning, når og hvis hans autorisation bliver gyldig igen.