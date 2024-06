Måden, som Max Fenger fik svaret på et spørgsmål om hans fremtid på, var ikke den måde, han ønsker at fremstå, og derfor undskylder OB-profilen nu over for klubbens fans på X.

- Undskylder for den måde, jeg fremkommer, lyder det fra Max Fenger.

I et interview med TV 2 Fyn mandag påpegede Max Fenger, at "han tror, at klubben er klar over, hvad han gerne vil" til kommentaren om, at han besidder kvaliteter, der ligger til et højere niveau end 1. division.

- Men det er deres beslutning i sidste ende, sagde han lidt efter.

Hvad vil du helst?



- Det må I spørge klubben om, svarede han.

Og det er altså den sekvens, som Max Fenger nu er ude og undskylde for.

Max Fenger har spillet 77 kampe for øens hold, og det har kastet 14 scoringer af sig.