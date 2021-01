Lækker mad til de ældre: Gæstekokke skal lave mad på alle plejecentre

Der skal mere hjemmelavet mad på bordene på de odenseanske plejehjem.

Partierne bag den såkaldte velfærdsprocent, der øgede skatten med henblik på også at øge velfærden i Odense Kommune, har et ønske om, at byens ældre på plejecentrene skal have flere dage, hvor deres måltider tilberedes helt fra bunden af kokke, der kommer ud på de enkelte plejecentre og boenheder.

Den nuværende ordning, hvor maden kommer fra Byens Køkken, skal ifølge aftalen suppleres med gæstekokkeordningen, hvor kokkene et par gange om måneden kommer ud over laver mad på de enkelte plejecentre samt leve- og boenheder.

Tanken er, at dagene med gæstekokkene skal minde om madlavningen i private hjem, hvor flere mennesker samles og har gode oplevelser og fællesskab omkring tilberedningen ad maden.

Det fremgår af flere dagsordner for de kommende udvalgsmøder i forvaltningerne i Odense Kommune.

Kan selv vælge menuen og hjælpe til

I ordningen er der lagt op til, at beboerne på byens plejecentre og leve- og boenheder vil blive tilbudt at være en del af madlavningen og være med til at vælge menuen.

Måltidet vil enten blive serveret til middag eller aften, og ordningen vil også blive kombineret med en indsats for at tiltrække flere frivillige til byens plejecentre.

Det er ekstra indtægter fra velfærdsprocenten, der skal finansiere ordningen med gæstekokke. For 7,8 millioner kroner i 2021 stigende til 9,6 millioner kroner i 2024 er det muligt at starte en supplerende ordning, der vil give de ældre flere dage med frisklavet mad tilberedt, hvor de bor.