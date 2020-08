Længe ventet lægeklinik i Vollsmose: - Man forsøger at løse et problem, der ikke er der

For 15 år siden lukkede den lokale læge i Vollsmose. Siden har borgere i området været nødt til at tage ind til Odense for at gå til lægen. Men det er slut fra tirsdag, hvor der åbner en ny lægeklinik i bydelen.

Man forsøger at løse et problem, der ikke er der. Alle borgere i Vollsmose har allerede en praktiserende læge Bo Libergren, regionsrådsmedlem, Venstre

Alles lægehus har sammen med lægen Peder Ahnfeldt-Mollerup ansvaret for klinikken i bydelen. Og den administrerende direktør glæder sig meget til at komme i gang.

- Det er så stort. Ikke kun for Alles lægehus, men for Vollsmose især. De har ventet i 15 år på at få et lægehus, siger Linda Matzen.

Der mangler ikke et lægehus

Det har ikke været en helt nem vej dertil. Der har længe været politisk uenighed om, hvorvidt der er behov for lægeklinikken.

Nu er beslutningen taget, og det ærgrer Bo Libergren (V), der er regionsrådsmedlem i Region Syddanmark.

- Man forsøger at løse et problem, der ikke er der. Alle borgere i Vollsmose har allerede en praktiserende læge. Der er 36 lægepraksisser i Odense Kommune, og der ligger en tre kilometer fra Vollsmose, så der er ikke et lægedækningsproblem, siger han.

På den anden fløj mener Kasper Ejlertsen fra Socialdemokratiet, at der er et stort behov i bydelen.

- Det handler om, at vi skal være tæt på og gribe de sundhedsmæssige udfordringer, der er i bydelen bedst muligt og tidligst muligt. Og det gør vi ved, at der er en læge tæt på, siger han.

Manglende læger

Over flere år har der været en række forgæves forsøg om at åbne klinikken, da der ikke har været nogen læger, som har budt ind på opgaven med at etablere en klinik i det udsatte boligområde.

Alles lægehus er meget glade for at løfte opgaven, som de støtter op om.

- For os som firma handler det om at sikre lige sundhed for alle. Det er en del af vores værdigrundlag. Og det stemmer rigtig godt overens med det her projekt, siger administrerende direktør i Alles lægehus, Linda Matzen.

De er klar til at tage imod patienterne fra tirsdag. I debatten om behovet for lægeklinikken har det også været et tema, om der kommer patienter nok til klinikken. Linda Matzen kan ikke sige noget om, hvor mange patienter, der har skrevet sig ind, men hun håber og tror, det bliver en succes.

- Jeg synes, det giver rigtig god mening med et lægehus her. Vi håber, at vi kommer op på maks antal patienter, som er 5.400, siger hun.

