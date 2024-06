Fredag begynder en større retssag ved retten i Odense.

Fire mænd er tiltalt for blandt andet ulovlig tvang, mishandling og frihedsberøvelse af en mand over to dage tilbage i foråret 2023.

Baggrunden for volden var ifølge anklageskriftet, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i, at gerningsmændene mistænkte offeret for at være stikker for politiet.