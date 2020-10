Lambda ramt af coronakrisen: - Det ser sort ud

Pengekassen er tæt på tom hos Lambda.

Caféen, der holder til i Brogade i Odense, tilbyder rådgivning til LGBTQ-personer (lesbian, gay, bi, trans og queer, red.), der har brug for hjælp.

Normalt er det de fester, caféen afholder, der sørger for, at der er penge til husleje og drift. Men det har coronakrisen sat en stopper for.

- Ligesom alle andre så har vi det rigtig trangt økonomisk, fordi vi ikke kan holde åbent længere, end vi kan. Så det ser ikke særligt positivt økonomisk, men vi prøver at holde humøret oppe, siger Sarah Baagøe Petersen, der er talsperson for Lambda.

Lambda fungerer også som forening og er drevet af omkring 100 frivillige. Udover rådgivning laver de også oplysende arbejde på skoler. De får dog ikke offentligt driftstilskud, fordi de ikke kan godkendes som folkeoplysende forening, og er derfor afhængige af indtægterne fra stedets bar.

- Hvis der ikke snart bliver læmpet på restriktionerne, så vi kan holde åbent bare til midnat, så kan det godt komme til at se rigtig grimt ud for vores regnskab.

- Allerede nu er det begyndt at se grelt ud, siger Sarah Baagøe Petersen.

Stedet har fået noget hjælp fra de hjælpepakker, Folketinget har indført, men ifølge talspersonen ser det svært ud at få mere hjælp, fordi man både er en forening og et værested.

- Vi er lidt i en gråzone, så det ser sort ud, siger hun.

Selvom Lambda fortsat holder caféen åben, så er alle fester aflyst på grund af corona.

I et forsøg på at redde stedet, har Lambda valgt at afholde en quizaften på Kulturmaskinen i Odense for at støtte foreningen. Derudover har man planer om at oprette støttemedlemskaber.

