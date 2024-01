Lampetyv stak af fra politiet, men blev 'hentet' af hund

En logrende kollega gav betjentene en pote med, da en mistænkt tyv forsøgte at stikke af fra politiet efter et forsøg på at stjæle nogle udendørslamper i Hunderupkvarteret i nat.

Ejeren af udendørslamperne opdagede manden, imens han var i gang med sit forehavende, og meldte det straks til politiet, som hurtigt var på stedet. Det skete klokken et minut over midnat natten til tirsdag,

Manden forsøgte at stikke af, da politiet ankom, men det gik ikke efter planen.



- Manden løb fra sin bil, blev hentet med en hund, og nu sidder han inde ved os, konstaterer vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.

Fyns Politi er nu ved at tage stilling til, hvad der videre skal ske i sagen.