Landets sundeste arbejdsplads er fynsk: - Sidder du stille hele livet, så kommer alle mulige sygdomme

Nu har House of Code vundet en fin pris for indsatsen. Prisen er så fin, at de nu kan bryste sig af titlen "Danmarks Sundeste Arbejdsplads".

Men det er ikke et nyt initiativ, at dyrke sundheden. Det har de gjort i syv år, fortæller Henrik Stær Grove, som har titel af COO og partner.

Han er dermed næstkommanderende og planlægger og afvikler samtidig personalearrangementer sammen med firmaets aktivitetsudvalg.

- Det der med at motionere, når du komme hjem i den travle hverdag, kan være lidt problematisk, siger Henrik Stær Grove, og fortæller, at der derfor blev der indlagt to timers frivillig, betalt motion om ugen.

- Det har vi så holdt fast i, og har vi lagt flere ting på hele tiden for at skabe, ikke kun motion, men bare bevægelse.

Således opereres der med blandt andet walk and talk og løb, men når det ikke skal foregå indenfor så udføres der planken eller wall sit.

- Vi har et stillesiddende arbejde, og vi ved, at forskningen viser, at sidder du stille hele livet, så kommer der alle mulige dårlige sygdomme, altså livsstilssygdomme, siger Henrik Stær Grove og tilføjer:

- Så det med, at have sundhed og bevægelse på agendaen er bare vigtigt.

Han tror ikke bare, at det giver glade og produktive medarbejdere, som føler sig set og hørt der, hvor de er i deres liv. Der kommer også en følelse af fællesskab og medarbejdere, som gerne vil blive i virksomheden.

Energi og koncentration

Sascha Eriksen er projektleder og sidder det meste af arbejdstiden ved en computer. Hun er glad for, at hun "tvinges" til at bevæge sig.

- Jeg synes, jeg får mere overskud og energi, og ved at dyrke motion, kan jeg mærke, at det forbedrer min koncentrationsevne, fortæller Sascha Eriksen.

Hun har altid løbet meget og har været i virksomheden i et års tid. Og netop tilbuddet om to ugentlige timers betalt motion trak i hende.

- Jeg vidste, at der var meget fokus på sport og velvære, og at var noget, som ledelsen deltager i og bakker op. Jeg vidste, at det var en stor del af dna'et i virksomheden, så det passer godt ind i, hvordan jeg selv lever mit liv, uddyber Sascha Eriksen.

En pointe for Sascha Eriksen i de to tildelte timers bevægelser er, at de faktisk også kan bruges på for eksempel en løbetur efter fyraften. Samtidig styrker det fællesskabet, siger hun.

- Det styrker det kollegiale og vi snakker om andet end arbejde, så på den måde synes jeg også, at det har styrket relationen til mine kollegaer, at vi kan lave noget andet sammen.

Godt eksempel på værdien af at dyrke sammenholdet

Direktør for Kollegamotion i Dansk Firmaidrætsforbund, Merete Spangsberg Nielsen, siger i forbindelse med prisuddelingen, at House of Code er et godt eksempel på værdien af at dyrke sammenholdet i arbejdstiden.

- Vi ved, at langt flere bruger motions- og sundhedstilbuddene, hvis de ligger i arbejdstiden. House of Code har igangsat flere forskellige initiativer og gjort dem til en fast del af arbejdsdagen, og så har de en ledelse, som selv er med og endda går forrest, siger Merete Spangsberg Nielsen.