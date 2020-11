Landmænd i debat med vegetarer: - Spændende med andre holdninger

Tirsdag aften blev der afholdt debatmøde mellem elever på Dalum Landbrugsskole og vegetarer fra Dansk Vegetarisk Forening. Her blev fremtidens landbrug diskuteret i lyset af klima, bæredygtighed, dyreetik og forbrugernes efterspørgsel.

En debat, som landmandseleverne deltog i med stor begejstring.

- Jeg synes, det er super spændende at få nogle andre holdninger og meninger ind over. Man går jo lidt i et miljø, hvor alle har rigtig meget tilfælles, siger EUX-landmandselev Marie Hvid Dahl.

Enighed var ikke formålet

Hensigten med debatmødet var at få en konstruktiv dialog væk fra den mudderkastning, der blandt andet kan foregå på de sociale medier.

Der var gang i debatten til tirsdagens dialog mellem landmandselever og vegetarer på Dalum Landbrugsskole. Foto: Jeanette Fournier

- Det handler om at skabe en interesse og en nysgerrighed for det plantebaserede. Det er en debat, som mange oplever som meget sort/hvid. Der er måske nogle landmænd, der siger: "det der pjat gider jeg ikke være en del af, det er for højrøstet, og de er skøre inde i byerne". Man skal møde hinanden i en god debat, påpeger generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, Rune-Christoffer Dragsdahl.

Derfor var det heller ikke et mål at omvende landmandseleverne på nogen måde.

- Vi skal ikke omvende nogen som helst. For os er det afgørende at få plantet nogle frø, som gør at nogle af de her unge kommende landmænd måske vil overveje fremover også at gå ind i det mere plantebaserede, siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

Lærer af hinanden

Netop den gode tone i debatten er vigtig for Marie Hvid Dahl.

- De er gode til at tage en saglig debat, hvor de går meget op i ikke at gøre det som et angreb. Så er det spændende at blive udfordret på og også spændende at udfordre dem, understreger hun.

Og netop at udfordre hinanden var en stor del af dagens debat.

Marie Hvid Dahl syntes, at det var sjovt at både blive udfordret og selv udfordre Dansk Vegetarisk Forening. Foto: Jeanette Fournier

- Det er vigtigt at få en god dialog. Vi kan ikke omstille fødevareproduktionen, hvis landmændene ikke er med. De er fuldstændig afgørende, hvis vi skal nå klimamålene, siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

Hos landmændene mener man også, at frøet skal plantes hos forbrugeren.

- Vi producerer til efterspørgslen, så det handler jo om forbrugeren. Hvis forbrugeren skærer ned på kødforbruget, så bliver vi også nødt til at skrue ned for kødproduktionen her i Danmark, siger Marie Hvid Dahl.