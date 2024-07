Landsbyboere frygter ny plan:- Jeg vil ikke have industri klos op ad min have

Mellem marker og kuperede landskaber tæt på landsbyen Ravnebjerg bor Marlene Pedersen. Her har hun i 51 år haft naturen helt tæt på.



- Jeg kan se råvildt, harer og fasaner fra min have, og jeg bor her, fordi jeg kan lide de grønne arealer og udsigten til Hesbjergskoven.

Men ifølge skitser til et nyt erhvervsområde vest for Odense skal et nyt erhvervsområde ligge lige syd for motorvejen og tæt på landsbyerne Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg.

- Jamen, så får jeg jo industri lige klos op. Det er jeg ikke interesseret i, siger Marlene Pedersen.

Udvidelse vil skabe job

Mandag faldt købsaftalen mellem Novo Nordisk og Odense Kommune endelig på plads. Novo Nordisk køber 81 hektar grund i Tietgenbyen.

Arealerne vest for Odense er dog også attraktive for flere fynske virksomheder. Det gælder blandt andet for logistik- og transportvirksomheden Alex Andersen Ølund, der etablerede sig syd for motorvejen for fem år siden. Virksomheden, der har 350 ansatte, vil gerne have lov til at udvide.

- Vi har faktisk kunder, som har forespurgt på lagerplads, og der har vi måttet sige, at vi ikke har plads, og det ser ikke ud til, at vi får det i nærmeste fremtid, lyder det fra Ib Andersen, der er direktør for Alex Andersen Ølund.