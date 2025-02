Landshold rykker til Odense: - Vi ser et stort potentiale

- Vi kan spille 60 minutter på højt niveau og med meget få fejl. Det gør nok, at modstanderne tænker sig lidt om, for de ved godt, at de bliver straffet, hvis de har fem-seks minutter, hvor tingene ikke sidder i skabet, siger Jacobsen.

Med tre VM-titler og en OL-triumf i løbet af seks år har holdet tydeligvis fundet opskriften på at vinde, når der står allermest på spil.

Det er i landstrænerens øjne en af de største forskelle på det hold, der i 2019 sikrede Danmarks første VM-guld nogensinde.

- Den turnering var speciel, fordi det var på hjemmebane. I dag har vi større erfaring og en større tro på tingene.

- Under mig har vi været i flere finaler og har heldigvis også vundet noget. Vi ved, vi kan vinde finaler, og det giver os en ro, fastslår Nikolaj Jacobsen.

Han forventer, at søndagens finale vil ligne tidligere opgør mod Kroatien, der som regel spiller hårdt og aggressivt.

Da de to hold mødtes i mellemrunden ved VM for to år siden, endte det uafgjort 32-32. Dermed er Kroatien fortsat det seneste hold, der har taget point fra Danmark i en VM-kamp.

- Det et fysisk stærkt hold med nogle virkelig gode skytter. Der venter os en modstander med en helt anden fysik end Portugal. Nøglen bliver at holde højt tempo i 60 minutter og at finde løsningen på deres gode 5-1-forsvar.

- De er dygtige til at få modstanderne hen, hvor de gerne vil have dem, så de nærmest er i overtal hele tiden. Rummene bliver små, og man skal kunne spille med stor præcision og timing i afleveringerne, lyder opskriften fra landstræneren.

VM-finalen spilles i Oslo og begynder klokken 18.