Landsholdsmålmand slipper for straf efter formaliafejl

Odense Håndbold skal alligevel ikke undvære landsholdsmålmand Althea Reinhardt i de kommende ligakampe.

Målmanden var ellers blevet indberettet for usportslig opførsel efter onsdagens overraskende Odense-nederlag til Ajax København.

Kampens dommere, der indberettede Althea Reinhardt, begik dog en formaliafejl, og derfor straffes Reinhardt ikke.

Det skriver Odense Håndbold i en pressemeddelelse efter at have modtaget en afgørelse fra Håndboldens Disciplinærinstans.

- Dommerparret skulle have tildelt Althea Reinhardt et rødt og et blåt kort som tegn på diskvalifikation med indberetning. Dette skete dog ikke, skriver Odense Håndbold.

Efter onsdagens kamp fortalte den ene af kampens to dommere Henrik Mortensen til Fyens Stiftstidende, at Reinhardt ville blive indberettet, fordi hun havde sagt noget "groft usportsligt".

Målmanden medgav, at hun havde været meget utilfreds med en kendelse i den afsluttende del af kampen, men kunne ikke genkende dommerens udlægning af episoden.

- Pulsen gik højt, og det var meget urutineret af mig. Men jeg syntes også, at hans reaktion var ekstrem voldsom, og jeg følte ikke, at det var fair, han stod og råbte ad mig, da jeg ikke havde råbt selv.

- Han stod truende og råbte mig decideret ind i hovedet, og det syntes jeg ikke var i orden, sagde Althea Reinhardt til Fyens Stiftstidende.