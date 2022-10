Landsret: Fynsk realitydeltager er kun skyldig i vold - ikke voldtægt

Teitur Skoubo, som tidligere har deltaget i realityprogrammet "Paradise Hotel", er onsdag i Østre Landsret blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel for vold.

Det skriver flere medier, som er til stede i retten, blandt andet Ekstra Bladet og B.T.

Dermed mener landsretten, at realitydeltageren ikke er skyldig i voldtægt. I foråret idømte Retten i Odense Teitur Skoubo to et halvt års fængsel for voldtægt.

Ifølge B.T. finder landsretten det ikke bevist, at et samleje, som realitydeltageren havde med en 25-årig kvinde, ikke stoppede, da kvinden trak sit samtykke tilbage.

Men retten finder det bevist, at kvinden ikke samtykkede til de slag, som hun blev tildelt under samlejet, skriver Ekstra Bladet.

Da Teitur Skoubo allerede har afsonet tre måneders fængsel, kan han forlade Østre Landsret umiddelbart efter domsafsigelsen.

Teitur Skoubo så ifølge Ekstra Bladet lettet ud, da dommen var afsagt.

- Er vi færdige eller hvad? sagde han.

Svaret fra hans forsvarer var, at han kunne gå, når han ville.

- Vi er tilfredse med resultatet. Det kan I godt regne ud, det er en fornuftig afgørelse, og jeg kan godt være enig i resultatet, siger forsvarer Nicolai Berg til pressen efter dommen ifølge B.T.

Det var Teitur Skoubo, som ankede sagen til Østre Landsret.

Anklageren havde i landsretten argumenteret for, at straffen skulle skærpes til to år og ni måneders fængsel.

Teitur Skoubo er blandt andet kendt for at have vundet realityprogrammet "Paradise Hotel" i 2019, og så har han cirka 138.000 følgere på det sociale medie Instagram.

Han har også deltaget i realityprogrammerne "Ex on the Beach" og "Singletown".

Umiddelbart efter dommen i byretten besluttede Viaplay og Discovery at fjerne det indhold, de havde med Teitur Skoubo. Det oplyste de to medievirksomheder dengang til Ekstra Bladet.