Landsret tvinger advokat til at punge ud efter TV 2-undersøgelse

Yvonne Frederiksen udviste ikke god advokatskik, da hun i efteråret 2020 lavede en undersøgelse om seksuel chikane på TV 2. Det har Østre Landsret tirsdag slået fast.

Advokat Yvonne Frederiksen havde stævnet Advokatnævnet, der i november 2021 gav hende en bøde på 20.000 kroner. Det skete, efter at nævnet havde givet den tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen medhold i tre klagepunkter vedrørende undersøgelsen, der førte til, at han blev fyret.

Frederiksen ønskede bøden trukket tilbage, men Østre Landsret bakker altså op om Advokatnævnets afgørelse. Sagen er en af to vedrørende undersøgelsen, som fandt frem til, at Jes Dorph-Petersen i 2001 og 2003 havde krænket to kvinder, der var journalistpraktikanter på tv-stationen.

Jes Dorph-Petersen har nemlig sagsøgt Yvonne Frederiksen. Han forlanger en erstatning på cirka 1,6 millioner kroner. Den sag skal behandles i Østre Landsret i januar, hvor der er sat fem dage af.